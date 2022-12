A Câmara Municipal de Lisboa aprovou uma medida que visa aliviar o orçamento das famílias lisboetas durante este ano letivo de 2022/2023: a redução das mensalidades das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF) — duas opções que funcionam nos estabelecimentos de ensino público do 1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar.

Segundo a informação a que o Observador teve acesso, “foi aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Assembleia Municipal de Lisboa a redução das mensalidades AAAF/CAF, por escalão Ação Social Escolar, com correspondente reforço das transferências para as Juntas de Freguesia, ou para a entidade responsável pela gestão destas atividades”. As atividades de apoio à família, que funcionam fora do horário de aulas, são promovidas pelas juntas de freguesia ou por associações de pais na maioria dos casos que, segundo a autarquia, serão ressarcidas pela Câmara pelas diferenças nas receitas.

A medida vai estar disponível durante o ano letivo 2022/2023, com “efeitos retroativos a partir de setembro de 2022”. Para as famílias que se encontrem no escalão A haverá uma redução de 60%; para o escalão B de 33,33% e para o escalão C de 20%.

A Câmara Municipal de Lisboa argumenta que “assume o seu papel de promotor e financiador de medidas concretas que visam apoiar todos os que vivem e trabalham na cidade de Lisboa”, tendo vindo a implementar “medidas que contribuem para o alívio dos orçamentos familiares, no atual contexto inflacionário da economia.”