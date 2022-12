As portagens não vão aumentar em 2023 na dimensão que é determinada pela inflação este ano (9% a 10,4%), reafirmou o ministro das Infraestruturas esta quarta-feira, fazendo eco de declarações feitas no mesmo sentido pelo primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos indicou que o Governo está a tentar “encontrar soluções que protejam as pessoas que passam nas autoestradas, mas também o Estado português”. Em resposta ao deputado comunista Bruno Dias, o ministro das Infraestruturas indica ainda que nas “próximas semanas serão conhecidas as soluções para acautelar a posição do Estado” — nomeadamente prolongando o prazo de concessão como aconteceu já no passado — e porque existem contratos com as concessionárias “que não podemos ignorar”. As declarações foram feitas na audição na comissão de obras públicas no Parlamento.

E são esses contratos que determinam no caso da Brisa um aumento de portagens igual à inflação homóloga do mês de outubro sem habitação, o que daria uma atualização de 10,4% (nas pontes sobre o Tejo a subida não chega aos dois dígitos). São aumentos que para António Costa e Pedro Nuno Santos “não tem justificação” do ponto de vista económico para as concessionárias.

O contrato da Brisa refere ainda que a homologação da proposta de subida de portagens entregue ao Governo deve ser feita até 15 de dezembro (amanhã). Sem uma resposta, a proposta das concessionárias é aprovada de forma tácita. No entanto, Pedro Nuno Santos remeteu as soluções jurídicas e contratuais para as “próximas semanas” sem revelar mais, para já.