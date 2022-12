(Em atualização)

A inflação homóloga em Portugal abrandou para 9,9% em novembro, confirmou o INE esta quarta-feira. O valor marca uma desaceleração ligeira (0,2 pontos percentuais) em relação aos 10,1% de outubro, numa altura em que também no resto da zona euro a subida dos preços parece estar a dar algumas tréguas.

Porém, a inflação subjacente (a que exclui os produtos alimentares não transformados e a energia), por seu lado, acelerou – foi de 7,2%, contra 7,1% em outubro. É o valor mais elevado desde dezembro de 1993.

O INE já tinha indicado, a 30 de novembro, que de acordo com a sua primeira estimativa a inflação em novembro tinha sido de 9,9%, sendo este o mês a partir do qual se calcula, regra geral, o valor das pensões no ano seguinte. Também já tinha sido estimada em 7,2% a inflação subjacente, um indicador que mostra que as pressões inflacionistas estão a alastrar-se ao resto da economia, indo além da energia e a agricultura.

Os produtos energéticos tiveram uma evolução menos pronunciada do que a registada em outubro, confirmou o INE. A taxa de variação homóloga terá ficado nos 24,7%, menos 2,9 pontos percentuais que no mês anterior. Também nos produtos alimentares não transformados a evolução foi menos pronunciada em novembro do que tinha sido em outubro — foi de 18,4% face aos 18,9% de outubro. Já os produtos alimentares transformados dispararam: aceleraram 16,8% contra os 14,1% do mês de outubro.

Também nesse dia 30 de novembro foi anunciado que o Governo iria rever os valores da atualização das pensões de janeiro de 2023. Isso acontece porque a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação (um dos indicadores usados no cálculo), foi superior ao previsto pelo Executivo. Para as pensões mais baixas, até dois IAS (960,86 euros), o aumento será de 4,83%, mais o,4 pontos percentuais do que o estimado inicialmente pelo Executivo, segundo confirmou na altura o Ministério do Trabalho.