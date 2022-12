O Paris Saint Germain esteve em Doha, no Qatar, no início deste ano, e um dos pontos de passagem foi o Estádio Cidade da Educação. No relvado, o internacional francês Kylian Mbappé fez uma previsão: iria defrontar e vencer Marrocos, a seleção do seu colega de equipa Achraf Hakimi, durante o Mundial que começaria meses mais tarde.

Throwback to January 2022, when Kylian Mbappé predicted he would face Achraf Hakimi at the World Cup:

Mbappé: "I will have to destroy my friend… It will break my heart a little but that's football."

Hakimi: "I'm going to smash him."

???? @beinsports_FR pic.twitter.com/L5Mh3mCW1u

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 12, 2022