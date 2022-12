Tal como aconteceu com o Irão-Estados Unidos, o País de Gales-Inglaterra ou até o Tunísia-França, a meia-final do Mundial do Qatar que acontecia esta quarta-feira era bem mais do que um simples jogo de futebol. França defrontava Marrocos — ou seja, cruzavam-se dois países umbilicalmente ligados pela língua, por um passado colonialista e pelos milhões de marroquinos que vivem em território francês.

Depois de eliminar Espanha e Portugal, dois países com quem também partilha óbvias ligações históricas, Marrocos defrontava França nas meias-finais do Campeonato do Mundo e abraçava mais um desafio numa campanha que já está a ser absolutamente extraordinária. A seleção marroquina tornou-se a primeira equipa africana a chegar às meias-finais de um Mundial e, apesar de a sorte ter ditado que o obstáculo até à final é a atual campeã do mundo, o selecionador não abdicava de sonhar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.