O mês de novembro de 2022 foi o quarto mais quente em Portugal continental desde o ano 2000 e o quinto mais quente desde que há registos no território da Europa, de acordo com o mais recente boletim climático divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

No que diz respeito a Portugal continental, a temperatura média do ar no mês de novembro foi de 13,3ºC, um valor que se situa 0,93ºC acima do valor normal e que é o quarto valor mais alto desde 2000.

Também nas temperaturas mínimas se verificaram valores elevados: foi de 8,99ºC, um valor que ficou 1,08ºC acima do valor normal, o terceiro valor mais alto desde 2000.

Já a nível europeu, o mês de novembro foi o quinto mais quente desde que há registos (1991). A temperatura média do ar no continente europeu durante o mês foi 1,36ºC superior ao valor médio registado entre 1991 e 2020 — foi o quinto mais elevado desse período.

No que respeita à precipitação, também esteve em níveis acima da média durante o mês de novembro em Portugal continental: o total de precipitação foi de 138,7 milímetros, o que corresponde a 127% do normal. Segundo o IPMA, durante o mês ocorreu precipitação na maior parte dos dias, com especial enfoque nas regiões Centro e Norte, onde a precipitação foi o dobro do valor médio mensal.

Estes dados levam o IPMA a classificar o mês de novembro de 2022 como “quente e chuvoso“.

Todavia, este boletim climático ainda não inclui os episódios de fortes chuvas que provocaram graves inundações em vários pontos do país ao longo dos últimos dias, especialmente na região da Grande Lisboa e no Alto Alentejo.