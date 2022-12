“O anúncio do novo treinador só se vai realizar em janeiro de 2023.” Foi através de um comunicado que a Confederação Brasileira de Futebol procurou acabar com os rumores que indicavam já estar em andamento a substituição de Tite no comando técnico da canarinha. Os portugueses Abel Ferreira, José Mourinho e Jorge Jesus, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola têm sido apontados pela imprensa de todo o mundo como opções para a CBF.

O fim do percurso do treinador à frente da Seleção do Brasil coincidiu com a derrota do escrete frente à Croácia nos quartos de final do Mundial do Qatar. “Estou em paz comigo mesmo e é o fim de um ciclo”, disse no fim do jogo. Porém, ninguém foi apanhado de surpresa porque Tite já anunciara a sua saída ainda antes do torneio começar.

No mesmo comunicado, a CBF garantiu que o presidente, Ednaldo Rodrigues, ainda não ordenou “procurar, em nome da presidência, qualquer treinador ou profissional de futebol para a composição da equipa que irá trabalhar ao lado da seleção brasileira masculina de futebol, com foco na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026”.

O processo de escolha do novo técnico, diz ainda a CBF, será feito “sem pressões” e “tudo será conduzido de forma responsável e com clareza… com o objetivo máximo de fazer o melhor para o futebol brasileiro nos próximos anos”.

Campeões do Mundo divididos

As notícias sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro passar a treinar o Brasil já demonstraram que esta não seria uma escolha consensual. E a divisão fica espelhada na posição de dois dos maiores nomes do futebol brasileiro de sempre: os antigos campeões do Mundo Rivaldo e Ronaldo.

O primeiro, um longo texto publicado nas suas redes sociais, considerou que a escolha de um técnico estrangeiro seria uma falta de respeito para com os treinadores brasileiros, usando mesmo o “penta” como argumento.

“Eu não concordo e acho uma falta de respeito para com os treinadores brasileiros que seja cogitada a contratação de um treinador estrangeiro para a nossa seleção”, começou por escrever o antigo craque, antes de sugerir alguns nomes para o cargo: “Acredito que temos treinadores capacitados de assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como: Rogerio Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Jr.”

“Os estrangeiros sem dúvidas são muito bons treinadores também, mas a Seleção é nossa, da nação e tem que ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro correndo nas veias”, acrescentou ainda. Para Rivaldo, contratar um treinador estrangeiro “não é certeza” de que o Brasil será campeão do Mundo. “Até porque se fosse certeza, acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar sua nação, que com certeza a sua seleção precisa mais que o Brasil, porque apenas nós somos penta”, frisou.

Do outro lado está Ronaldo, o antigo 9 do Barcelona e do AC Milan. “Eu adoraria que fosse um [técnico] estrangeiro, talvez para quebrar o tabu de que um estrangeiro não teria nada para acrescentar no futebol brasileiro. Muito pelo contrário. A gente tem visto o Brasil nas últimas Copas do Mundo vem sempre perdendo para equipes europeias”, disse aos jornalistas em declarações ainda no Qatar, frisando, porém, que na sua opinião existem “grandes nomes no Brasil”.

Recordando que a canarinha não é campeã do Mundo há 20 anos, Ronaldo considera ser este “o momento propício para podermos arriscar, inovar, trazer uma novidade para o cenário” brasileiro. “No meu caso mesmo, o meu treinador no Cruzeiro é uruguaio, que é uma grande escola de futebol. Ele ajudou a nos tirar de um buraco que estávamos há três anos”, recordou.