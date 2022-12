As autoridades francesas realizaram na terça-feira buscas à sede do partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, no âmbito de um processo em que são investigadas as relações do governo francês com empresas de consultoria.

De acordo com a AFP, que avança a notícia citando a Procuradoria-Geral francesa, os escritórios da consultora norte-americana McKinsey em Paris também foram alvo de buscas por parte das autoridades francesas.

Ainda segundo a mesma agência, as suspeitas em torno das relações entre o governo e empresas de consultoria têm origem num inquérito do Senado francês, que concluiu este ano que a despesa pública com aquele tipo de serviços mais do que duplicou durante o primeiro mandato de Macron no Palácio do Eliseu, entre 2018 e 2021.

O partido de Macron, o Renaissance, reagiu às notícias confirmando as buscas.

“É normal que o poder judicial investigue de modo livre e independente para iluminar este assunto”, disse à AFP um porta-voz do partido, Loic Signor, que acrescentou que o partido está disponível para “fornecer toda a informação útil sobre as campanhas”.

Já a consultora McKinsey também confirmou as buscas e garantiu que está a “cooperar” com as autoridades.

A agência explica que estão em curso desde outubro dois inquéritos sobre o assunto, estando em causa a possibilidade de ter havido falsidades na contabilidade da campanha eleitoral e conspiração para favorecer a consultora.

Um dos exemplos é o facto de vários trabalhadores da McKinsey terem trabalhado como voluntários na campanha de Macron em 2017 — o que poderia, na verdade, traduzir-se numa despesa de campanha escondida da contabilidade pública.

Por outro lado, há também suspeitas de que o partido de Macron poderá ter favorecido a McKinsey em contratos públicos depois da eleição.

Estas práticas poderão ter violado as leis, que a AFP descreve como “restritas”, que regulamentam o financiamento das campanhas eleitorais em França.