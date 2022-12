O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que, esta quarta-feira, foi registado um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter a 18 quilómetros de Coruche, pouco antes das sete e meia da manhã.

Até ao momento não há nenhuma indicação de que o sismo tenha sido sentido na região.

De acordo com o comunicado do IPMA, o epicentro do sismo registado nas estações da Rede Sísmica do Continente aconteceu a “cerca de 18 quilómetros a Sul-Sudoeste de Coruche”, no distrito de Santarém, às 7h26.