Seis anos depois de assumir o cargo, Roberto Martínez deixou de ser selecionador da Bélgica na sequência da eliminação ainda na fase de grupos do Mundial do Qatar. A saída do treinador espanhol, que aquando da boa prestação belga no Campeonato do Mundo da Rússia chegou a ser associado ao Barcelona, deixou um lugar vago — e a Real Federação Belga de Futebol já está à procura de um sucessor através de um anúncio de emprego.

Através das redes sociais, o organismo que regula o futebol do país anunciou que colocou um anúncio de emprego para encontrar o novo selecionador nacional. Uma ideia que já não é inédita e que foi colocada em prática precisamente quando Roberto Martínez chegou para substituir Marc Wilmots, que deixou o cargo após o Euro 2016.

“A RBFA está à procura de um selecionador nacional a tempo inteiro que saiba o que significa vencer. O novo selecionador nacional terá necessária e decididamente de ser ambicioso e ter a necessária experiência internacional ao mais alto nível, conhecimentos e ideias táticas, bem como competências pessoais adequadas. Será um vencedor em série com experiência a orientar jogadores de alto nível”, pode ler-se no anúncio publicado e partilhado pela Federação belga, que indica ainda que as candidaturas devem ser enviadas por email até ao próximo dia 10 de janeiro de 2023.

“Também saberá criar um grupo coeso e integrar jovens jogadores. A RBFA procura um especialista tático, que terá apoio às suas escolhas com base em dados, tecnologia e parâmetros objetivos e que utilizará a experiência e a estrutura desportiva da RBFA […] A Bélgica foi líder do ranking FIFA durante quatro anos, qualificou-se para quatro fases finais consecutivas e terminou no terceiro lugar do Campeonato do Mundo da Rússia. Mas a eliminação precoce no Mundial do Qatar foi uma desilusão. Contudo, todos os elementos estão reunidos para que o sucesso seja novamente atingido no futuro. Cabe ao nosso novo selecionador nacional trabalhar com os elementos que existem e liderar-nos até novos sucessos”, conclui a exposição belga.

Curiosamente, a oferta de emprego da Bélgica já chegou ao E2, uma conhecida plataforma portuguesa de anúncios de emprego e estágios. De recordar que, na sequência da saída de Roberto Martínez e da surpreendente eliminação belga logo na fase de grupos do Mundial do Qatar, também o capitão Eden Hazard confirmou o fim da carreira internacional e a consequente saída da seleção com apenas 31 anos.