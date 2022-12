Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram que vão impor sanções ao oligarca Vladimir Potanin por ligações ao Presidente russo e ao esforço de guerra na Ucrânia.

O departamento de Estado norte-americano revelou esta quarta-feira que Potanin, de 61 anos, foi adicionado à lista de sanções devido ao envolvimento no grupo Interros, um conglomerado que fundou e atua nos setores da manufatura, construção e finanças.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o The Guardian, Potanin é atualmente o segundo homem mais rico na Rússia. Já tinha sido sancionado pelo Reino Unido, em junho, mas não pela União Europeia ou EUA. Só agora, nove meses após o início da guerra, as autoridades norte-americanos decidiram adicioná-lo à sua lista, notando que tem “ligações diretas” ao líder russo, Vladimir Putin.

O oligarca acumulou a sua fortuna juntamente com vários oligarcas nas privatizações na Rússia durante a década de 1990 – durante o mandato de Boris Yeltsin – quando serviu como vice-primeiro-ministro. O Wall Street Journal refere que outra das fontes da sua riqueza é a sua ligação à empresa do setor mineiro Nornickel, onde é um dos principais acionistas.

Além do oligarca, os EUA também vão impor sanções à esposa, Ekaterina Potanina, a dois dos seus filhos, Ivan Vladimirovich Potanin e Anastasia Vladimirovna Potanina, ao iate Nirvana e à própria Interros.

O departamento do Tesouro norte-americano anunciou que também o banco Rosbank, adquirido pelo empresário russo no início do ano, será alvo de restrições, bem como 17 entidades ligadas ao setor financeiro russo. “Ao sancionar grandes bancos russos, continuamos a aprofundar a isolação dos mercados globais”, afirmou Brian Nelson, um dos secretários do departamento. “As medidas anunciadas pelos EUA, juntamente com as medidas tomadas pelos nossos parceiros, vão contribuir para inibir o regime de Putin de financiar a guerra terrível contra a Ucrânia”, acrescentou.