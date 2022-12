O TikTok, a rede social e plataforma de partilha de conteúdos mais usada pelos jovens, promove através das suas recomendações conteúdos que promovem o suicídio e distúrbios alimentares.

A conclusão é de duas investigações, uma levada a cabo pelo Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH, na sigla inglesa), e uma outra da autoria da Sky News, cujo objetivo era compreender a frequência com que o algoritmo da rede mostra aos utilizadores conteúdos potencialmente perigosos com base na sua atividade na plataforma.

Com base nas pesquisas, concluiu-se que conteúdos relacionados com suícidio podem demorar menos de 3 minutos a serem recomendados, enquanto que conteúdos ligados a distúrbios alimentares poderão levar 8 minutos.

BREAKING: TikTok’s algorithm is Deadly by Design.

Our new report shows how TikTok bombards new teen accounts with harmful videos about body image, mental health, eating disorders, and self-harm.#FixTikTok https://t.co/TORhn2AuGr

— Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) December 15, 2022