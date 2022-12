O Mundial do Qatar deixou os centros de emprego mais preenchidos para vagas de treinador de seleções. A competição vitimou vários selecionadores que deixaram um lugar por ocupar no comando das equipas por força dos maus resultados ou pelo facto de as federações quererem dar novos rumos aos seus projetos. Fernando Santos é o caso mais recente, mas existem outros exemplos. Alguns países até colocaram anúncios em plataformas online para procurarem novos candidatos ao cargo, como foi o caso da Bélgica. Até ao momento, nove treinadores deixaram os lugares que ocupavam antes do Campeonato do Mundo, sendo que, dentro desse lote, três são portugueses (além de Fernando Santos, Carlos Queiroz deixou o Irão e Paulo Bento a Coreia do Sul). Eis os nomes dos técnicos que ficaram sem trabalho.

Tite (Brasil)

A saída menos surpreendente. Tite já tinha anunciado em fevereiro que ia deixar o Brasil independentemente do que acontecesse no Mundial. A canarinha falhou a conquista do hexacampeonato, após ter sido eliminada pela Croácia nos quartos de final da competição no desempate por grandes penalidades. O técnico brasileiro estava na equipa desde 2016 e venceu uma Copa América. Na despedida, Tite disse que deixava a seleção em paz consigo mesmo. “O ciclo acabou”, sublinhou na hora do adeus.

Luis Enrique (Espanha)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.