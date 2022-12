Carlos Tavares, CEO da Stellantis, é o único português entre as 28 personalidades com mais influência na Europa, segundo o ranking elaborado pelo jornal “Politico“. O empresário encontra-se em 6º lugar de uma lista de nove lugares na categoria dos “Disruptivos”.

A categoria onde se integra Tavares é liderada por Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov encontra-se na última posição. Além disso, o ranking avalia mais duas categorias: os “fazedores” e os “sonhadores”.

“O futuro do automóvel é elétrico? A resposta será decidida em parte por Carlos Tavares, líder do sexto maior fabricante de automóveis do mundo, a Stellantis, criado no ano passado pela fusão da Fiat Chrysler e do Grupo PSA, que detém marcas como a Peugeot e a Citroën”, pode ler-se na publicação dedicada ao empresário no ranking.

De acordo com o mesmo jornal, a Stellantis indica que pretende realizar uma transição completa de produção de carros elétricos até 2030. No entanto, Tavares alertou para os riscos que correm os empregos europeus devido à transição, bem como para os perigos da pegada de carbono do fabrico de baterias. Deste modo, o ranking relembra as declarações do empresário, no ano passado. “O que é claro é que a eletrificação é uma tecnologia escolhida pelos políticos, não pela indústria”, indicou o CEO.

O gestor industrial está em foco no que diz respeito ao futuro da mobilidade descarbonizada e por isso lançou um “Fórum da Liberdade de Mobilidade”, uma iniciativa de debates que pretende entregar pistas sobre a vontade e capacidade europeia de dar “um próximo passo” na forma como as pessoas podem se deslocar.

O ranking do Politico entregou a menção de “pessoa mais poderosa da Europa” ao presidente ucraniano Volodymir Zelensky, mas o seu homólogo russo, Vladimir Putin também se encontra na lista posicionado em nono lugar na categoria “sonhadores”.