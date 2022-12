O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi alvo de um ataque informático. O anúncio foi feito através de comunicado esta quinta-feira.

Nesta nota, o INEM deixa a garantia de que “a atividade de emergência médica pré-hospitalar não foi comprometida”. Além disso, “até à data, não existe evidência de que os dados tenham sido comprometidos”.

É ainda indicado que foram “prontamente ativados os protocolos de segurança previstos para esta situação e implementadas as medidas de resposta necessárias”. O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a Polícia Judiciária também foram notificados “de imediato”, determina a nota. Esta é, aliás, uma prática comum neste género de ataques informáticos que visam entidades que têm sistemas e dados relevantes.

“O INEM continuará a supervisionar as suas redes informáticas em permanente contacto com as entidades competentes, com as quais trabalha em estreita e permanente articulação”, acrescenta a nota disponibilizada sobre o tema.

Além do INEM, também a Universidade Católica foi alvo de um ataque informático, segundo noticia o jornal Expresso. Na Universidade Católica, este ataque terá ocorrido no final de novembro e terá obrigado à suspensão de vários serviços que operam recorrendo à internet.

Este tem sido um ano agitado no que diz respeito a ataques informáticos em Portugal. No início de 2022, o Grupo Impresa, dono do Expresso e da SIC, foi um alvo, relatando danos nos sistemas da empresa. Os ataques têm afetado diversos setores, da Vodafone Portugal até aos laboratórios Germano de Sousa e à companhia aérea TAP.

Mais recentemente foi a Segurança Social a ser alvo de um ataque informático, que dificultou o acesso dos trabalhadores aos sistemas internos.