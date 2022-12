Um adolescente de 14 anos morreu na noite de segunda-feira, 14 de dezembro, vítima de atropelamento, em Montpellier, depois da vitória de França no jogo contra Marrocos (2-0), que resultou no apuramento da equipa gaulesa à final do Mundial do Qatar.

“Um jovem rapaz foi violentamente atropelado esta quarta-feira à noite em Montpellier por um condutor depois do jogo das meias-finais do campeonato do Mundial de futebol”, confirmou Hugues Moutouh, presidente da autarquia de Hérault, região a que pertence Montpellier, num comunicado, partilhado na rede social Twitter. O caso aconteceu no bairro de Mosson-la Paillade, detalha o jornal francês Le Depeche.

Depois do atropelamento, o jovem foi transportado em “absoluta urgência” para o hospital. Não resistiu aos ferimentos. De acordo com o jornal francês Le Parisien, morreu pouco tempo depois de ter dado entrada no hospital com uma paragem cardio-respiratória.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram um carro branco, com capô preto, com uma grande bandeira francesa presa na janela, numa avenida onde circulam várias pessoas. Depois de a bandeira lhe ser arrancada por um adepto, o veículo, até então parado numa fila, arranca, faz uma curva brusca, atinge várias pessoas e segue caminho. O carro, já vazio, foi encontrado pouco tempo depois “nas proximidades do local do acidente”, explica o autarca.

“A investigação policial está a “progredir rapidamente sob a direção do Ministério Público”, acrescenta, lamentando também a morte do rapaz: “Os meus pensamentos vão para a família e próximos”. No final da noite de segunda-feira, 15, o condutor ainda estava “ativamente” a ser procurado, informa o mesmo jornal.

Distúrbios em várias cidades francesas e na Bélgica

Além de Montpellier, de Lyon a Paris, noutras cidades de França — país que tem uma população de mais de um milhão de marroquinos — foram registados distúrbios na noite de segunda-feira.

Ao todo, houve 250 detenções — só em Paris foram detidas cerca de 145. Prevendo possíveis desacatos, foram destacados na capital francesa 2.200 polícias e guardas, com especial presença nos Campos Elísios, onde se concentraram 25 mil pessoas para as celebrações da vitória de França no Mundial.

Segundo o jornal Le Figaro um grupo de 40 pessoas, com ligação à extrema-direita e que se encaminhava para as celebrações na famosa avenida parisiense, foi detido por porte ilegal de armas brancas. Ao início da noite, também nessa artéria foram atirados petardos contra a polícia de choque.

Confrontos no rescaldo do jogo do Mundial também tiveram lugar em cidades como Nice, Lyon e Bordéus, resultando em mais cem detenções. Em Lyon, na sequência de incidentes no centro da cidade, foram detidos oito suspeitos membros da extrema-direita. Em Bruxelas, na Bélgica, também foram registados confrontos com as autoridades.