O Novo Banco anunciou esta quinta-feira que Leigh Bartlett irá deixar o cargo de administrador financeiro (CFO) da instituição, uma função que será assumida, até à substituição, pelo presidente executivo Mark Bourke, segundo um comunicado ao mercado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informou que “o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) acordou com Leigh Bartlett, a seu pedido e por razões pessoais, a cessação das suas funções no Conselho de Administração Executivo, em que desempenhava o cargo de Chief Financial Officer (CFO), com efeitos a partir do dia 30 de dezembro de 2022”.

O banco disse ainda que “na sequência desta comunicação vão ser desencadeados pelo órgão competente, o Comité de Nomeações do CGS, os procedimentos com vista à sua sucessão, e as suas conclusões serão anunciadas oportunamente, logo que concluído o processo”.

Entretanto, “no período decorrente entre o final do ano e uma nova nomeação”, Mark Bourke “irá também desempenhar funções de CFO interino”, indicou. “Em nome do Banco, faço questão em agradecer ao Leigh a sua dedicação e contributo para o Novo Banco e desejar-lhe o maior sucesso no seu futuro”, disse Mark Bourke, citado na mesma nota.

Leigh Bartlett foi anunciado como CFO do Novo Banco em maio deste ano, ao mesmo tempo que Mark Bourke, que ocupava o cargo até então, passou a ser CEO, substituindo António Ramalho.

Num comunicado enviado CMVM em 5 de maio, o Novo Banco disse que o CGS tinha escolhido para administrador financeiro Leigh Bartlett, diretor executivo do Masthaven Bank desde 2020. Nessa altura, a instituição disse que, depois de “um processo de pesquisa robusto”, o CGS concluiu que o responsável “é o candidato que melhor preenche os critérios exigidos”.

O CGS salientou ainda o facto de o Novo Banco “ter conseguido atrair e contratar um CFO de elevado renome, com o seu conhecimento, perícia e experiência de mais de 15 anos na indústria de serviços financeiros, demonstrando o progresso significativo que o Novo Banco tem efetuado nos últimos anos”, refere a nota.