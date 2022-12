A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, por unanimidade, a alteração das condições de acesso ao Fundo de Emergência Social (FES), na vertente de apoio a agregados familiares, medida que integra o plano de combate à inflação na cidade.

Em reunião privada do executivo camarário, a proposta foi apresentada pela vereadora dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde (CDS-PP), e prevê a alteração das regras de funcionamento do FES Famílias, para os beneficiários do apoio que tenham um rendimento mensal per capita superior a 70% da remuneração mínima mensal garantida (705 euros), “possibilitando que seja considerada a dedução de 30%, ao invés dos atuais 20%, por elemento do agregado, do valor das despesas referentes a rendas, aquisição de medicamentos, serviços básicos e prestação de alimentos a filhos e dependentes”.

Depois de aprovada pela câmara, a medida tem que ser submetida a votação por parte da Assembleia Municipal de Lisboa.

“Em ordem a permitir maior celeridade na transferência dos reforços relativos ao fundo permanente a conceder a cada junta de freguesia, os mesmos devem ser concretizados, após definição e aprovação do respetivo total máximo anual pela câmara municipal, por mero despacho dos vereadores com os pelouros dos Direitos Humanos e Sociais e das Finanças”, lê-se na proposta, que não refere qual o valor do investimento municipal para a implementação desta alteração ao FES Famílias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por iniciativa dos vereadores do PCP, o executivo municipal aprovou um aditamento a esta proposta, determinando que, “anualmente, devem ser elaborados e entregues à câmara, dois relatórios onde constem os dados referentes à execução do FES, o primeiro até ao final do mês de junho e o segundo até ao final de novembro”.

A alteração das condições de acesso ao FES Família integra as medidas do plano de combate à inflação na cidade de Lisboa, tendo resultado de uma proposta do PCP que, depois, foi incluída na iniciativa apresentada pelo presidente da câmara municipal, Carlos Moedas (PSD).

Em 22 de setembro, a Câmara de Lisboa aprovou 22 medidas apresentadas pelo presidente do executivo, Carlos Moedas (PSD), de combate à inflação, que incluem propostas do BE, Cidadãos por Lisboa, Livre e PCP, viabilizando também a iniciativa do PS.

Entre as propostas da ordem de trabalhos desta reunião, o executivo aprovou a continuação da vigência de medidas extraordinárias de apoio à atividade económica no âmbito do combate à pandemia covid-19, nomeadamente a suspensão temporária, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, do pagamento devido pela instalação de esplanadas em locais de estacionamento geridos pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

Em fevereiro, o município de Lisboa aprovou um conjunto de medidas excecionais e transitórias para fazer face ao impacto da pandemia, inclusive “destinadas a apoiar a retoma da atividade económica de pequenos estabelecimentos e as micro, pequenas e médias empresas, então afetadas pelos efeitos da pandemia covid-19 mas que, agora, estão mais uma vez debilitadas pelos efeitos económicos da atual crise económica”.

“Neste contexto, a Câmara Municipal de Lisboa entende que deve ser prorrogada, em concreto, a medida extraordinária aprovada em 09/02/2022 de apoio à retoma da economia da cidade e, concretamente, traduzida na suspensão temporária do pagamento devido pela ocupação de local de estacionamento objeto de licença para instalação de esplanada ou exposição, a vigorar para o ano de 2023”, lê-se na proposta, a que a Lusa teve acesso.

Essa proposta tem que ser, ainda, votada pela Assembleia Municipal de Lisboa.