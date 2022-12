Este artigo é da responsabilidade da PLMJ

Texto: Andreia Candeias Mousinho, sócia de Urbanismos da PLMJ

Há muito que se estuda e discute o fenómeno das alterações climáticas e a consequente necessidade de se desenvolverem e implementarem medidas de adaptação e/ou de mitigação que permitam atenuar os seus efeitos mais gravosos e até o possam influenciar de modo positivo.

Estamos a dar passos importantes como sociedades e em algumas partes do mundo já vivemos uma época de efetiva implementação de medidas, sem as quais estaríamos a deixar às gerações futuras um mundo desenhado pelo velho do Restelo.

Instigados por metas ambiciosas de redução das emissões de gases com efeitos de estufa até 2030 e de criação de uma Europa climaticamente neutra até 2050, os Estados têm vindo a desenhar políticas climáticas e energéticas de descarbonização económica, designadamente através da implementação de pesados pacotes legislativos.

Acontece que, embora os setores ambiental e energético sejam os que primeiro surgem na equação, outros há que não podem ser descurados e que, em dias de temporal como os recentes, saltam à evidência: o sector do planeamento do território.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com um estudo feito pelas Nações Unidas em 2018, em 2050, 68% da população viverá nas cidades. Ainda que esta percentagem deva ser ajustada em função da situação pandémica vivida, dificilmente deixará de existir uma pressão humana sobre os centros urbanos (eventualmente agravada pelos migrantes/refugiados climáticos) e, bem assim, a dispersão edificatória fora dos perímetros urbanos.

Neste cenário, não se compreende que não se lance mão (ainda que num assumido “ínterim”) dos mecanismos de planeamento já existentes para projetar o território numa ótica de sustentabilidade.

Existe já hoje uma paleta de instrumentos de gestão de território (programas setoriais e especiais, planos diretores municipais, etc.) que, assente em orientações estratégicas como a conservação e valorização da biodiversidade, recursos e património natural e paisagístico, a utilização sustentável de recursos e a prevenção e minimização de riscos, permite a definição e execução de regras e medidas que podem contribuir para a neutralidade climática visada e, paralelamente, fazer face ou, pelo menos, minimizar fenómenos naturais como um temporal em dezembro.

E não podemos ficar pelo velho discurso da permeabilidade ou da redução da construção, como se a não construção num país que desesperadamente necessita de habitação fosse sequer uma opção. Temos de ser muito mais ambiciosos e saber ter novas soluções para novos problemas que sejam equilibradas e suscetíveis de serem alcançadas e desejadas por todos. O tema em causa é de tal forma urgente que se desafia à ponderação de dimensões que não mais podem estar ausentes dos projetos de planeamento e construção.

A promoção de edificabilidade sustentável é incontornável.

Imagine-se o green building, energicamente eficiente, construído com materiais sustentáveis e reutilizados, ladeado de “canteiros” com agricultura vertical, baixa consumidora de água e produtora de alimentos, locallizado nas imediações de zonas de risco, com a concomitante implementação de medidas de minimização desse risco.

Por outro lado, a promoção da nova edificação tem de ser vista como forma de resolver/contribuir para a solução / minimização de problemas já existentes.

Ademais, temos de ser capazes de olhar para a promoção da reabilitação de edifícios ilegais ou inacabados e da reconversão de construção obsoleta em construção sustentável, enquadrada num compromisso de regeneração da envolvente, ou, tal não sendo adequado, com a demolição e reutilização dos seus materiais recuperáveis.

Não se acredita que se consiga uma realidade perfeita (essa, apenas a de Rafael Hitlodeu, na viagem a Utopia). Mas temos a responsabilidade de acreditar que a construção conjugada com um planeamento sustentável do território, com as bases e mecanismos de que dispõe já hoje, pode ser não um inimigo, mas um aliado eficaz na minimização dos impactos das mudanças climáticas.

Ouça aqui o episódio do Podcast da PLMJ sobre o tema.