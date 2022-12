Bajrakitiyabha, filha do rei da Tailândia, está ligada às maquinas de suporte de vida após ter sofrido um ataque cardíaco enquanto fazia jogging. De acordo com o Daily Mail, o palácio real confirmou a condição frágil da princesa de 44 anos, na noite passada.

A filha de Maha Vajiralongkorn e primeira na linha de sucessão ao trono, estava a correr durante um treino com os cães militares quando caiu e perdeu a consciência no Parque Nacional Khao Yai, em Nakhon Ratchasima, no centro da Tailândia. Mais tarde, foi transportada para o Hospital Memorial do Rei Chulalongkorn em Banguecoque, na manhã desta quinta-feira.

De acordo com o especialista tailandês, Andrew MacGregor Marshall, citado pelo Daily Mail, o prognóstico da princesa é reservado e este acidente traz enormes repercussões para a monarquia tailandesa, visto tratar-se da herdeira ao trono.

MacGregor explicou que, primeiramente, a princesa terá sido transportada para o Hospital Pack Chong Nana, onde foi tentada durante horas a reanimação cardiopulmonar sem sucesso. O rei ter-se-á dirigido para o local num helicóptero militar.

O Daily Mail adianta, referindo fontes da famíla real tailandesa, que é muito improvável que a princesa recupere e serão mantidas as suas funções vitais via artifical através da ECMO até o regime decidir o que fazer.

O rei de 70 anos tem sete filhos de três casamentos anteriores sendo Bajrakitiyabha a única filha do rei com a sua primeira mulher, a princesa Soamsawali. Em relação aos quatro herdeiros masculinos, Vajiralongkorn baniu-os da terra natal depois de acusar a mãe destes, Sujarinee Vivacharawongse, de adultério, em 1996.