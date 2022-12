O debate pedido pelo Chega sobre as acusações de racismo nas forças de segurança foi aumentando de tensão ao longo da tarde e, já na reta final, o deputado do PSD André Coelho Lima arrancou aplausos do PCP e Bloco de Esquerda e acabou aplaudido de pé pelo PS quando disse ao Chega: “Querem transformar o Parlamento numa taberna, mas não vamos deixar”.

O antigo vice-presidente de Rui Rio, que tem sido nos últimos anos o responsável pela área das forças de segurança no grupo parlamentar do PSD, criticou “a infantilização desta matéria que é feita por parte do Chega” e até criticou o Governo de António Costa pela “falta de investimento ao longo dos últimos sete anos”, elogiando o papel do consórcio de jornalistas que denunciou os casos de racismo nas polícias (“Um trabalho que devia ter sido feito pelo Governo”).

Logo depois, o deputado social-democrata apontou ao presidente do Chega, André Ventura: “Se puder calar um pouco quem tenta perturbar quem está a tentar falar. Deixe-me lá falar. Vocês tentam transformar isto numa taberna mas nós não vamos deixar“, disse debaixo de fortes aplausos do PSD e do PS, que se foram estendendo a outras bancadas à esquerda.

Em causa, entre outros episódios ao longo da tarde, estava a crítica de Coelho Lima ao momento em que André Ventura apontou para o deputado Gabriel Mithá Ribeiro indicando que é “o único negro nesta sala”, com o PS a recordar também a presença de Romualda Fernandes. O deputado do PSD criticou o momento e terminou com um: “Não há negros, nem asiáticos, há portugueses”.

André Coelho Lima acabou aplaudido de pé pelo PSD e por grande parte da bancada do PS, recolhendo também aplausos do Bloco de Esquerda e do PCP ao dizer que as forças de segurança “são heróis mas não apenas do Chega, são do PSD, do PS, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN e do Livre. Temos é que os ajudar”, criticando “os jogos partidários do Chega” com as forças policiais.

André Ventura pediu a palavra de seguida para dizer que “quando o PCP, Bloco de Esquerda e o Livre me baterem palmas quando falar de polícia, arrumava a camisa e ia-me embora para sempre”, acrescentando que “ficará para património do PSD ter arrancado aplausos de quem chama ‘bosta da bófia”. E acrescenta: “Os aplausos do PS só significam que o PSD se está a afundar“, logo apontando para as galerias onde estavam quatro representantes de sindicatos policiais para dizer que “prefere os aplausos daqueles homens”.

Ainda do Chega, o deputado Filipe Melo também pediu a palavra para criticar André Coelho Lima “por ter chamado taberneiros” aos deputados do Chega e dizendo que são “os deputados do PSD que estão sempre a faltar aos debates”.

Durante a tarde, o Chega disse que as forças de segurança “estão a ser alvo da maior perseguição desde o 25 de Abril”, com o PS, por Isabel Moreira, a lamentar que com este debate o Chega tenha “passado um atestado de menoridade às forças de segurança” e com o Bloco de Esquerda a acusar o partido de André Ventura de “estar a instrumentalizar” os polícias. Bitola semelhante seguiu o Livre, com Rui Tavares a dizer à PSP e à GNR que “é preciso saber distinguir os bons amigos dos maus amigos”. Já o PCP apontou não só a André Ventura, mas também ao PS e ao PSD para dizer que “é preciso mais do que palavras hipócritas”.

A Iniciativa Liberal foi, no fim de contas, o único partido que viu propostas aprovadas no final do debate. Os liberais apresentaram uma recomendação de reforço do policiamento de proximidade e sobre o melhoramento dos dados do Relatório Anual de Segurança Interna.