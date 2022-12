Lá mais para o final do filme, Ma Youtie (Wu Renlin) diz em dois momentos: “Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. Primeiro, quando cobra uma dívida; depois, quando paga uma dívida antiga. A frase exacerba a honestidade de um dos protagonistas, um agricultor que vive da terra e daquilo que a terra lhe dá, com a mulher e um burro que vai com eles para todo o lado. Se, no momento de receber a dívida, explica ao devedor que não tem de lhe pagar mais por causa de um favor que estava a fazer, por outro, no momento de pagar, insiste na obrigação de saldar tudo o que está em falta. Mesmo que sejam ovos e que já os tenha pedido noutra estação. Afinal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

“Regresso ao Pó”, de LI Ruijun, vencedor do Prémio do Júri Bénard da Costa na última edição do LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival, move-se com a vontade de contar uma história através do tempo, sem dizer ao espectador para onde e a que velocidade esse tempo se está a mover. Ficará tudo na perceção, na assimilação dos atos, nos elementos exteriores, no conceito do “tempo a passar”. “Regresso ao Pó” mostra com paixão o tempo que gera um embalo para a história de amor entre Ma Youtie e Cao Guiying (Hai Qing). O tempo é tudo.

[o trailer de “Regreso ao Pó”:]

