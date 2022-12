Os European Newspaper Awards, que distinguem o que de melhor se faz no design de jornais europeus, premiaram o Observador em duas categorias de Inovação no Online: Filmes e Multimedia Storytelling.

Os dois prémios multimédia incidem sobre trabalhos diferentes. O prémio para Filmes foi atribuído ao vídeo “O ataque (que correu mal) das FP-25 na Malveira: como aconteceu“, inserido na reportagem “As bombas, as balas e os ‘inimigos a abater’“, da série “Os anos de chumbo das FP25“, da autoria de Tânia Pereirinha, Sónia Simões, Ana Moreira e Diogo Casinha.

Já o prémio no âmbito de Multimedia Storytelling foi para um tríptico de reportagens sobre a guerra na Ucrânia: “Andriivka. Radiografia de uma aldeia sob ocupação russa durante 30 dias” (de João Porfírio, Carlos Diogo Santos, Miguel Feraso Cabral, Catarina Santos e Ana Moreira), “TikTok pró-Kremlin. Como trends fabricadas e influencers pagos transformaram a app num órgão de propaganda de Putin” (de Tânia Pereirinha, Miguel Feraso Cabral, Ana Moreira e Larisa Tovmasyan), e “Kharkiv: Veja por dentro como ficou a segunda maior cidade ucraniana depois da destruição” (de Pedro Jorge Castro, João Porfírio e Miguel Feraso Cabral).

A 24.ª edição dos prémios contou com a participação de 138 jornais provenientes de 22 países europeus. Foram submetidas mais de 4.000 entradas nas 19 categorias a concurso, naquela que é uma das maiores competições de design de jornais no mundo. O Grande Prémio para os melhores jornais do ano foi para publicações da Noruega, Espanha, Bélgica, Suíça e Países Baixos.

Na categoria online, onde o Observador se destacou, concorreram 313 projetos digitais, mais oito do que no ano anterior. Os galardões foram atribuídos por um conjunto de 15 jurados, provenientes de nove países (incluindo Portugal). A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para para 21 e 22 de junho de 2023 e terá lugar em Viena, Áustria.

Os European Newspaper Awards foram criados em 1999, pelo designer gráfico de jornais e investigador alemão Norbert Küpper, e visam “melhorar a troca de informação no que toca a conceitos e design de jornais impressos e online”, distinguindo os melhores trabalhos que se fazem nesta área.