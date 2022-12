É um dos principais braços direitos de Vladimir Putin nos últimos anos e poderá estar de saída do cargo. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, poderá abandonar a vida política nos próximos tempos — e já há nomes para alegadamente o substituir.

Como explica a agência de notícias RIA, em alguns canais de Telegram ligados ao Kremlin e na imprensa russa já está a ser discutido quem deve ser o sucessor do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Em cima da mesa, estão nomes como Sergei Naryshkin, chefe dos serviços de informação russos, Leonid Slutsky, presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Duma, Mikhail Galuzin, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Em resposta a esta possibilidade, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin e possível sucessor de Lavrov, desvalorizou esta quinta-feira o assunto. “São apenas rumores”, assinalou à agência de notícias RIA, acrescentando que devem ser “tratados como tal”.

Na sua conta pessoal do Twitter, Christian Neef, ex-correspondente alemão do Der Spiegel em Moscovo, comentou que “não há fumo sem fogo”. “Os rumores de uma possível resignação do ministro dos Negócios Estrangeiros de Putin não são inteiramente injustificados”, afirmou. “É óbvio que nomes como Sergei Naryshkin e Leonid Slutsky possam ser eleitos como sucessor [de Lavrov].”

Kein Rauch ohne Feuer. Ganz grundlos werden die Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von Putins Außenminister Lawrow nicht sein. Dass als Nachfolger einschlägige Hardliner wie der Chef des Auslandsgeheimdienste Naryschkin und LDPR-Fraktionschef Slutzki genannt werden,lag nahe. pic.twitter.com/h14Auf88Fg — Christian Neef (@christian_neef) December 15, 2022

Atualmente com 70 anos, Sergei Lavrov é ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia desde 2004. Desde o início da guerra na Ucrânia, o chefe da diplomacia russa tem sido uma das principais vozes a favor da invasão.