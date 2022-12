Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

É um “sim” às negociações, mas um “não” à cedência de territórios. Uma nova sondagem mostra que a maioria dos cidadãos russos é favorável a conversações sobre a continuação da “operação militar especial” na Ucrânia, no entanto é contra a possibilidade de abdicar de territórios.

Os resultados, divulgados esta quarta-feira, pertencem a uma sondagem do think tank norte-americano Chicago Council on Global Affairs em conjunto com o instituto Levada Center, com sede em Moscovo. Os dados mostram que “à superfície”, uma maioria dos russos continua a apoiar a guerra na Ucrânia, uma percentagem crescente está incerta sobre as razões por trás da invasão e uma porção considerável pensa que a Rússia devia estar aberta a negociações, em vez de prosseguir os combates.

A sondagem revela que três quartos dos russos (74%) apoiam, seja de forma ativa ou passiva, a “operação militar especial” na Ucrânia, que já se prolonga há mais de nove meses. No entanto, registou-se um aumento da percentagem de pessoas incertas quanto aos objetivos da invasão. Se em março apenas 9% respondiam que é “difícil dizer” ou que “não sabem” quais as motivações, esse número aumentou em novembro para 22%. A maior parte das respostas sobre os motivos corresponde à narrativa difundida pelo Kremlin: defender os territórios russos anexados (27%), lançar um ataque preventivo (20%), para “desnazificar” e repor ordem na Ucrânia (16%), para conter a expansão da NATO e das armas nucleares (6%).

