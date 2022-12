Os satélites de telecomunicações da Starlink estão a revelar o seu potencial na invasão da Ucrânia, impedindo os russos de anular as comunicações entre os militares ucranianos. Mas se a guerra veio provar a eficiência da Starlink em conflitos, há outros tipos de actividades que também têm revelado interesse na rede que já fornece 500.000 assinantes com os seus 3000 satélites, como é o caso da aviação comercial e, agora, dos navios de carga ou de cruzeiro. De recordar que a Starlink, operada pela SpaceX, é gerida pelo CEO da Tesla, construtor que garante que os seus veículos vão oferecer em breve conectividade com recurso à nova geração de satélites.

A Mitsui OSK Lines (MOL) é um operador japonês de navios de todos os tipos, de graneleiros a porta-contentores e de Ro-Ro para o transporte de automóveis a petroleiros, passando pelos barcos de cruzeiro. O CEO da MOL, Takeshi Hashimoto, confirmou que o período de teste ao sistema da Starlink em alto mar iria começar, face à necessidade da empresa em manter-se sempre em contacto com os seus navios, o que nem sempre é fácil ou rápido com os sistemas convencionais.

Face aos satélites tradicionais, os da Starlink oferecem baixa latência e maior capacidade de comunicações, duas características que são consideradas fundamentais para o transporte marítimo. Não só asseguram as comunicações entre o navio e a sede em terra firme, mesmo em caso do pior dos temporais, como garantem que todos os passageiros a bordo possam falar com quem quiserem a toda a hora.

O serviço da Starlink Maritime não é barato, mas garante uma velocidade de download de 350 Mbps no meio do oceano. A MOL não parece preocupar-se com os custos, desde que isso se traduza em mais um argumento comercial premium para aliciar clientes e, simultaneamente, incrementar a segurança dos seus navios e carga. Mas sem abrir mão de um período de testes, para verificar a mais-valia do sistema em condições reais de utilização.