Depois de uma atualização de 3,9% em outubro, a tarifa regulada do gás natural vai voltar a subir em janeiro. É um aumento de 2 euros por MW, o que representa um acréscimo de 3% na fatura total incluindo taxas e impostos face aos preços que se encontram em vigor.

Segundo a ERSE, esta tarifa regulada é paga por 324 mil consumidores domésticos que representam apenas 3% do consumo de gás natural em Portugal. No entanto, este é um número que está a crescer rapidamente desde que o Governo aprovou uma lei que permite aos consumidores domésticos e pequenos negócios regressarem à tarifa regulada para se protegerem de aumentos de dois dígitos no mercado livre. Dados de novembro indicavam que mais de 100 mil consumidores tinham iniciado o processo de mudança.

Apesar do mercado regulado permitir neste contexto preços muito inferiores aos do mercado livre — porque o gás que abastece estas tarifas é fornecido por contratos a longo prazo com a Nigéria que neste momento são muito inferiores aos preços de mercado — isso não significa que estejam livres de aumentos. Só que estes são mais limitados e são aprovados a cada trimestre pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos quando é preciso compensar o desvio “significativo” face ao custo de aquisição inicialmente previsto.

As contas da ERSE para fixar as tarifas reguladas de 2022/23 que entraram em vigor em outubro previam um custo unitário de 22,85 euros por MW/hora. Estes cálculos realizados em junho do ano passado foram ultrapassados, tendo sido alcançado um preço de 27,14 euros por MW/hora, o que obrigou a corrigir os preços para cima. Este desvio corresponde ao período em que os preços do gás natural atingiram recordes por causa das interrupções de fornecimento à Europa por parte da Rússia.