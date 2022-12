“Annie Ernaux — Os Anos Super 8”

A Prémio Nobel da Literatura Annie Ernaux foi desenterrar, com um dos filhos, David Ernaux-Briot, os filmes caseiros em Super 8 da família, rodados entre a década de 70 e 1981, ano em que ela se divorciou do marido Philippe e não foram feitos mais. Narrado pela escritora, “Annie Ernaux — Os Anos Super 8” é um documento familiar, a memória viva em imagens cheias de grão e cor desmaiada, de parte de uma existência em conjunto que chegou ao fim com a rutura do casal; mas também um testemunho sobre a vida de uma família francesa da classe média com convicções de esquerda radical (no início da década de 70, os Ernaux vão fazer “turismo revolucionário” ao Chile de Allende — mas ficam instalados no Sheraton de Santiago), na última das “Trente Glorieuses”, as três décadas pós-II Guerra Mundial de grande crescimento económico, desenvolvimento e prosperidade da França. Diga-se que uma passagem por Portugal, no início dos anos 80, não deixou grande impressão na família Ernaux.

“Regresso ao Pó”

O retrato de uma China profunda ainda a funcionar segundo os ciclos da natureza, e uma crítica à política de realojamento em apartamentos dos camponeses habituados a viver nas suas casas, cuidando das colheitas e dos animais de criação, fizeram com que os censores obrigassem o realizador Ruijun Li a mudar o fim de “Regresso ao Pó”, que acabou por ser retirado das salas, e do streaming logo a seguir. Casados à pressa pelas suas famílias, que querem ver-se livres deles, Ma (Wu Renlin), o único solteiro de quatro irmãos, e Cao (Hai-Qing), ligeiramente deficiente e que sofre de incontinência, acabam por se dar bem, triunfar sobre a adversidade e construir uma vida feliz em comum no campo, encontrando juntos o que de bom, afetuoso e recompensador lhes era negado antes. Mas a intervenção do partido vai pôr tudo em causa. Li rodou esta fita pastoral, pausada e compassiva na sua aldeia natal, usando os habitantes como figurantes e dando o papel de Ma ao seu tio, que contracena na perfeição com a célebre Hai-Qing.

“Avatar: O Caminho da Água”

Treze anos depois de “Avatar”, James Cameron apresenta finalmente a continuação deste filme de ficção científica que bateu recordes de bilheteira, e além de apresentar várias inovações técnicas, contribuiu também para uma nova – embora mais uma vez breve — popularidade do 3D (estão previstas mais três fitas). Em “Avatar: O Caminho da Água”, estamos de regresso ao idílico planeta Pandora, onde Jake Sully vive feliz com a sua família alienígena Na’vi, até tomar conhecimento do regresso de uma velha ameaça. Jake, Neitiry e os filhos têm então que trabalhar com o exército dos Na’vi para protegerem o seu planeta. Interpretações de Sam Worthington, Zoe Saldana, Michele Yeoh, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Edie Falco e Stephen Lang. “Avatar: O Caminho da Água” foi escolhido pelo Observador como filme da semana e pode ler a crítica aqui.

