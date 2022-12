Um homem de 55 anos morreu quando tentava atravessar de carro um ponto inundado em Villarino de los Aires, uma localidade em Salamanca. A notícia é dada pelo jornal espanhol El País, que relata que esta é a primeira morte causada pela depressão Efraín no país – a mesma que contribuiu para a forte precipitação em Portugal.

O homem, um agente florestal, foi dado como desaparecido pelos familiares na terça-feira à noite. Foi iniciada uma operação de busca na localidade, que tem cerca de 800 habitantes. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, a cerca de 1,5 quilómetros do carro que o homem conduzia.

A distância a que o corpo foi encontrado mostra a força da água devido à precipitação intensa. O automóvel foi encontrado praticamente submerso em Ribera de La Cabeza, uma zona com pequenos leitos e riachos, nas proximidades do rio Douro.

À semelhança de Portugal, também Espanha tem registado inundações e danos significativos em vários pontos do país. A zona da Estremadura e a província de Salamanca têm sido das mais fustigadas pelo mau tempo, onde o rio Tormes está já no nível anual mais elevado, com 2,13 metros. No ano passado, o máximo foi de 1,61 metros.

Há também relatos de inundações e ocorrências noutros pontos de Espanha, nomeadamente na capital Madrid, onde alguns pontos da linha de Metro e túneis de acesso à cidade foram encerrados.