Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de um incêndio num prédio em Lyon, está a confirmar a Reuters citando a autarquia francesa. Cinco das vítimas mortais são crianças. O fogo deflagrou às primeiras horas da manhã de sexta-feira num prédio residencial em Vaulx-en-Velin e já está controlado.

Segundo o Le Parisien, que cita o ministro do interior Gérald Damarnin, as crianças que morreram no incêndio têm entre três e 15 anos. Quatro pessoas estão em estado crítico e 10 sofreram queimaduras ligeiras, duas das quais são do corpo de bombeiros destacados para responder ao incêndio.

O alerta para o fogo chegou aos bombeiros às 3h12 e está a ser combatido desde as 3h25. Há 170 bombeiros no local — un edifício com sete andares — apoiados por 65 viaturas. As autoridades montaram um perímetro de segurança em torno do local.

Não se sabe a origem das chamas, mas David Annotel, membro da Federação de Bombeiros da França, disse em entrevista à BFMTV que o incêndio começou no rés-do-chão e daí espalhou-se para o terceiro andar. O município ativou um centro operacional departamental e um plano de socorro para “inúmeras vítimas”.