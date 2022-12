O juiz Carlos Alexandre retirou o estatuto de assistente a José Sócrates no caso EDP, que envolve o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho. O magistrado acedeu assim ao pedido do Ministério Público para retirar esse papel ao antigo primeiro-ministro por causa da proximidade pessoal entre ele e o arguido. Essa relação tinha duas consequências: José Sócrates não auxiliava efetivamente o Ministério Público na investigação ao caso e até permitia a Manuel Pinho o acesso a informação privilegiada.

O despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal a que o Observador teve acesso diz que “não resta dúvida” que a atuação de Sócrates enquanto assistente “não se traduz apenas em relações de adequação social derivadas da amizade que nutrem um pelo outro” — tanto que o antigo primeiro-ministro costuma visitar Manuel Pinho.

Na verdade, à conta da informação a que Sócrates tem acesso na qualidade de assistente, o antigo primeiro-ministro participa na estratégia de defesa do ex-governante e não está efetivamente a colaborar com o Ministério Público, nem a cumprir nenhuma das funções incumbidas ao auxiliar de um processo. Ao invés de “obter informação de quem a tem”, o antigo primeiro-ministro estaria a “‘trabalhá-la'”.

“Através daqueles contactos entre arguido e assistente, este limitou-se à recolha de informação contida no processo”, considerou Carlos Alexandre, “num acesso privilegiado aos autos e às diligências de inquérito”. Isso “ilegitima a sua posição de sujeito auxiliar da acusação, numa clara subversão da figura e posição no processo atribuídas ao assistente”. Para o tribunal, José Sócrates revela “clara falta de interesse em agir” e estava a cometer “um verdadeiro abuso de direito”.

O Ministério Público, que sempre se opôs à atribuição do estatuto de assistente a Sócrates, pediu em novembro a revogação da posição de José Sócrates no caso EDP, mencionando um relatório sobre as comunicações do ex-primeiro-ministro. O requerimento foi submetido depois de as autoridades terem encontrado 115 comunicações entre ele e Manuel Pinho— mensagens escritas, áudios e partilhas — no WhatsApp num telemóvel apreendido ao ex-ministro da Economia em Braga.

O caso EDP está relacionado com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) no qual os antigos gestores António Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual, segundo o MP, terão corrompido o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

Manuel Pinho foi constituído arguido no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo. No processo EDP/CMEC, o MP imputa aos antigos administradores António Mexia e Manso Neto, em coautoria, quatro crimes de corrupção ativa e um crime de participação económica em negócio.

O processo tem ainda como arguidos João Conceição, administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho, e Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia de um governo PSD.