Oito pessoas ficaram feridas, depois de uma multidão tentar forçar a entrada num concerto na O2 Academy Brixton, em Londres, na noite de quinta-feira. Quatro das vítimas encontram-se em estado crítico, segundo a BBC News.

O esmagamento ocorreu durante a atuação do cantor e compositor nigeriano Afrobeats Asake, que acabou por ser cancelada 10 minutos após o mesmo ter subido ao palco. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o artista no palco a afirmar: “Disseram que lá fora está uma m****. Então temos de terminar o concerto. Eu não sei o motivo. Não sou eu.”

Um membro do staff explicou que o concerto parou porque as portas foram comprometidas. “Temos 3 mil pessoas que partiram a porta exterior e, por questões de segurança, a polícia pediu que terminássemos o espetáculo. Pedimos desculpa, não tem nada que ver connosco”, esclarece.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os milhares de pessoas que se encontravam dentro do edifício foram instruídos a deixar o espaço imediatamente.

A O2 Academy Brixton tem capacidade para quase 5.000 pessoas, sendo que os bilhetes para o concerto de Asake foram todos vendidos. Mais de 1.000 pessoas acabaram por aparecer sem bilhetes, ocupando a rua junto à porta do edifício do concerto — aos gritos e empurrões. Várias imagens e vídeos divulgados nas redes sociais evidenciam o sucedido.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn — say no more (@DammySNM) December 15, 2022

As forças de segurança foram chamadas ao local, no sul de Londres, por volta das 21h35 de quinta-feira. Segundo o The Guardian, a polícia iniciou uma investigação sobre o que disse ser um acidente “extremamente angustiante”. Acrescenta ainda que algumas pessoas ficaram com “lesões que se acredita terem sido causadas por esmagamento”.

Apesar de não ter ocorrido nenhuma detenção, polícias especializados em crimes iniciaram uma investigação urgente.

Onde a força policial foi utilizada, os polícias sabem que devem ser responsabilizados pelas suas ações. A diretoria do Met irá ver o material todo, incluindo vídeos dos polícias no local”, afirma o comandante da polícia Ade Adelekan, citado pelo The Guardian.

Asake, cujo nome verdadeiro é Ahmed Ololade, está em turné com o álbum de estreia, “Mr. Money With The Vibe”.