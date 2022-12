A Assembleia da República autorizou esta sexta-feira a deslocação do Presidente da República ao Brasil, entre 30 de dezembro e 02 de janeiro, para assistir à posse do seu homólogo Lula da Silva.

O projeto de resolução apresentado pelo presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, foi aprovado apenas com votos contra do Chega e a favor das restantes bancadas e deputados.

Marcelo Rebelo de Sousa requereu à Assembleia da República, como obriga a Constituição, o assentimento para se deslocar ao Brasil, entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro de 2023, “a convite do seu homólogo brasileiro eleito, para assistir à cerimónia da sua tomada de posse, bem como para efetivar contactos bilaterais com as entidades presentes”.

Em novembro, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, reuniram-se durante cerca de uma hora e quinze minutos no Palácio de Belém, em Lisboa.

Na mesma ocasião, Lula da Silva foi recebido pelo primeiro-ministro português, António Costa.

O Presidente eleito do Brasil visitou Portugal depois de ter participado na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Luiz Inácio Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos como Presidente do Brasil, entre 2003 e 2011, foi novamente eleito em 30 de outubro, na segunda volta da eleição presidencial brasileira, com 50,9% dos votos, derrotando o chefe de Estado brasileiro em exercício, Jair Bolsonaro.

Nessa noite, logo depois de o Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil dar eleição como matematicamente definida, o chefe de Estado português felicitou Lula da Silva e manifestou-se certo de que o seu mandato “corresponderá a um período promissor nas relações fraternais” com Portugal.

De acordo com a Presidência da República Portuguesa, na sequência dessa mensagem de felicitações, Marcelo Rebelo de Sousa “falou telefonicamente, ao início da madrugada de Lisboa, com o Presidente eleito do Brasil Lula da Silva, tendo ambos reiterado a importância das boas relações entre os dois povos e os dois países irmãos”.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha anunciado em setembro a intenção de estar presente na posse do próximo Presidente do Brasil, em 01 de janeiro de 2023, em Brasília.