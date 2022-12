O 296.º dia de guerra fica marcado por uma nova vaga de ataques russos no território ucraniano durante a manhã. Kiev acusa as tropas de Moscovo de lançarem ataques aéreos “em massa” que terão atingido “infraestruturas críticas” do país.

Na sequência dos bombardeamentos, várias cidades, incluindo Kharkiv, Poltava, Sumy e Kiev, ficaram sem acesso a eletricidade. Segundo as autoridades ucranianas, foram disparados 76 mísseis, dos quais 60 terão sido abatidos.

O que aconteceu durante a tarde?

O único caminho a seguir no conflito “é o de diálogo e diplomacia”, defendeu o primeiro-ministro indiano. durante uma conversa com o Presidente russo. Em setembro, Narendra Modi já tinha feito declarações semelhantes num encontro com Putin durante uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, onde sublinhou que esta “não era uma época de guerra”.

A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, condenou a nova vaga de ataques russos, denunciando que duas pessoas morraram e três crianças ficaram feridas em Kryvyi Rih, a sua cidade natal. “A Ucrânia está a cerrar os punhos, mas está a aguentar-se e vai vencer”, garantiu.

O que aconteceu durante a manhã?

A FIFA rejeitou passar um vídeo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, antes da final do Campeonato do Mundo do Qatar, marcada para domingo.

O Presidente russo vai visitar a Bielorrússia na próxima segunda-feira, avançou uma fonte oficial da presidência em Minsk. A visita surge depois de o Reino Unido ter dito que os dois países estão a colaborar em “exercícios de preparação”; e numa altura em que o Kremlin enviou para a fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia mais tropas de reserva.

O sistema energético da Ucrânia perdeu mais de 50% da sua capacidade, relata a Ukrenergo, uma empresa ucraniana de eletricidade. O balanço surgiu depois de o governo ter avançado que nove das centrais nucleares foram afetadas pelos bombardeamentos desta manhã.

Pelo menos oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo na região de Lugansk. Fontes anónimas citadas pela agência russa TASS acusam a Ucrânia de ter atacado a vila de Lantrativka, onde várias pessoas terão ficado soterradas nos escombros.