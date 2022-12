Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Em apenas 24 horas, a Rússia bombardeou Kherson mais de 16 vezes, acusou o Presidente ucraniano. No habitual discurso diário, Volodymyr Zelensky afirmou que este é um cenário que se repete diariamente em várias regiões.

“É assim todos os dias. A região de Kharkiv voltou a ser bombardeada. Os ataques russos brutais continuam no Donbass. Os invasores atiram tudo o que têm na ofensiva“, denunciou. Segundo Zelensky, os russos atingiram esta quinta-feira um posto da cruz vermelha em Kherson, ataque que provocou a morte de uma paramédica.

O líder ucraniano disse ainda que, como as forças russas não conseguem derrotar o exército ucraniano, a estratégia passa por destruir “cada localidade e cidade” no seu caminho para que não existam “edifícios ou paredes que sirvam de qualquer tipo de defesa”.

A nível europeu foram tomadas decisões significativas sobre o apoio à Ucrânia e a condenação à Rússia. Zelensky descreveu como um “bom resultado” a confirmação da assistência financeira de 18 mil milhões de euros anunciada pela União Europeia (UE).

The EU is at the forefront of support to its neighbour, as it should be, and will remain so.

We have supported Ukraine financially with €19.7 billion.

Thanks to @EU2022_CZ, our proposal for an additional €18 billion for next year has been adopted today https://t.co/yvl9gH3jzI

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2022