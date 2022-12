Levantou a taça de campeão do mundo, em 2010, e a taça de campeão europeu, em 2012. Realizou 143 jogos com a camisola de La Roja o que fez de si o terceiro jogador mais internacional de sempre por Espanha apenas atrás de Sergio Ramos e Casillas. Detentor destes registos, Sergio Busquets anunciou, esta sexta-feira, o adeus à seleção espanhola.

“Foi uma honra representar o meu país e levá-lo ao mais alto nível, ser campeão do Mundo e da Europa, ser capitão e jogar tantos jogos, mas sempre dando tudo e acrescentando o meu grão de areia para que tudo corresse da melhor maneira possível”, escreveu no Instagram. Busquets diz ter vivido experiências “únicas, inesquecíveis e históricas”.

A retirada do médio de 34 anos surge depois da eliminação de Espanha nos oitavos de final do Mundial do Qatar diante de Marrocos. Assim, o jogador do Barcelona não vai participar na final a quatro da Liga das Nações que se realiza em janeiro nos Países Baixos e que vai contar com a presença de Espanha, Itália, Croácia e a seleção anfitriã.

A saída de Luis Enrique do cargo de selecionador acelerou o processo de renovação da equipa espanhola. Na convocatória de Espanha para o Mundial do Qatar, Sergio Busquets foi, a par de Jordi Alba e Azpilicueta, o jogador mais velho da equipa.

Busquets estreou-se na seleção espanhola pela mão de Vicente del Bosque, em 2009. Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Robert Moreno e Luis Enrique foram os outros selecionadores que também convocaram o médio para La Roja.