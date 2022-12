Na passada quarta-feira, Donald Trump utilizou a sua rede social Truth Social para anunciar “um grande anúncio”. O que não se esperava é que o ex-presidente dos EUA e agora candidato iria sair do registo esperado e entrar no “mundo dos desenhos animados”. Isto é, Trump apareceu caracterizado como um super-herói de banda desenhada e intitulou-se “o herói que a América precisa“.

Donald Trump making a “major announcement” tomorrow. Unless it’s “I’m guilty, and turning myself in”, no one cares. pic.twitter.com/dJvyh1X4xV — Mike Sington (@MikeSington) December 14, 2022

De acordo com o The Guardian, alguns críticos questionaram se Trump estaria a dar continuidade ao “meme” da Internet “Dark Brandon”, no qual Biden, é caracterizado também como um “super-herói” com visão laser.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Most Presidents lose Senate seats in the midterms. Dark Brandon GAINS seats. pic.twitter.com/dkz35VqZI5 — Jack Cocchiarella (@JDCocchiarella) December 7, 2022

Afinal, o ex-presidente estava apenas a oferecer aos seus apoiantes “cartas de edição limitada”, muito parecidas às cartas colecionáveis de basebol. “Comprem as cartas agora”, diz o candidato de 76 anos de idade, com a sua imagem num ringue de boxe e um fato vermelho e azul, com um “T” alusivo a “Trump Champion“, ou Trump Campeão.

Além disso, adianta que cada carta custa apenas 99 dólares (aproximadamente 93.12 euros) e daria “um grande presente de natal. Não esperem! Eles vão desaparecer, espero eu, muito rapidamente!”, acrescentou.

De acordo com o site da coleção, chamada Trump Digital Trading Cards, as pessoas que comprarem as cartas colecionáveis serão inseridas num sorteio para receber experiências com Trump, como uma chamada zoom, um jantar em Miami ou um cocktail no Mar-a-Lago. Além disso, as cartas têm características raras e nenhum cartão tem mais de 20 cópias.

Várias figuras reagiram à estratégia de marketing de Trump na campanha eleitoral e o republicano acabou alvo de chacota nas redes sociais.

“Justamente quando pensávamos que este vigarista não se podia humilhar mais, há isto. Este foi o grande anúncio”, escreveu John Kiriakou, o “whistleblower” da CIA.

Just when you thought this grifter couldn't humiliate himself any more than he already has, there's this. THIS is what the big announcement was. pic.twitter.com/npsjPNYpBA — John Kiriakou (@JohnKiriakou) December 15, 2022

Também neste dia, Santiago Mayer, director executivo da Voters Tomorrow, escreveu que o grande anúncio do Donald Trump é que vai vender as suas próprias cartas pokémon, juntado-se ao grupo de pessoas que ridicularizaram o republicano. Ginger Gibson, editor da NBC Digital, também contribuiu afirmando que “o grande anúncio parece ser que ele ainda pensa que as pessoas lhe vão dar 99 dólares quando ele pedir”. Para mais exemplos, Sarah Rumpf, uma editora da Mediate escreveu que “isto é mais hilariante do que tinha esperado“.

De acordo com o The Guardian, a necessidade de Trump de angariar fundos aumentou recentemente, no meio da ameaça legal sem precedentes sobre os negócios do ex-presidente.