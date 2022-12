Abderrahim Atmoun é embaixador de Marrocos na Polónia e é mais recente figura do enredo de alegada corrupção que está a abalar o Parlamento Europeu. Atmoun estará envolvido numa rede de subornos a eurodeputados, que está a ser investigada pelo Ministério Público belga, segundo escreve o El País. A mesma rede incluirá também dois agentes do serviço de espionagem marroquino no estrangeiro, a Direction Générale des Études et de la Documentation. Ao jornal espanhol nem o próprio Atmoun nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros Marroquino se quiseram pronunciar sobre as suspeitas de suborno no PE.

O caso é conhecido como “Qatargate”, mas a presença de Marrocos é cada vez mais forte. O nome de Abderrahim Atmoun aparece associado ao da família Panzeri. O antigo deputado italiano Pier Antonio Panzeri, que foi detido na passada sexta-feira em Bruxelas, é acusado de receber pagamentos em dinheiro e presentes para “intervir politicamente” para beneficiar não só o Qatar, como também Marrocos. Depois também a mulher e a filha de Panzeri foram detidas em Itália por, não só “parecerem estarem completamente a par das atividades”, como por “até participarem no transporte dos presentes”, que teriam origem em Atmoun, segundo escrevem os investigadores belgas, citados pelo Politico. Ambas as mulheres são alvos de um mandado de extradição belga.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.