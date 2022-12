As viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo previstas para domingo e segunda-feira foram canceladas devido às más condições meteorológicas, anunciou a empresa Porto Santo Line, responsável pela operação do navio ‘Lobo Marinho’.

Numa nota publicada nas suas páginas oficiais, a empresa indica que as viagens Funchal — Porto Santo, às 08:00, e no sentido inverso, às 18:00, de domingo e segunda-feira, não vão realizar-se “devido às más condições meteorológicas que impossibilitam a atracação do navio, no Porto Santo, em condições de segurança”.

A Porto Santo Line acrescenta que, “de forma a privilegiar as necessidades dos seus passageiros”, o navio vai operar extraordinariamente na terça-feira, dia em que habitualmente é feita a paragem semanal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo para agitação marítima entre as 18:00 de domingo e as 15:00 de segunda-feira.