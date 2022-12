Há veículos que protegem melhor do que outros os ocupantes em caso de embate grave e o papel do EuroNCAP ou, neste caso, do LatinoNCAP, a delegação da América Latina deste organismo, é determinar quais os mais eficientes. Os automóveis chineses mais pequenos e baratos ainda não chegaram à Europa, mas já marcam presença na América do Sul e um dos mais recentes é o JAC E10x, modelo que surpreendeu pela negativa no crash-test.

O pequeno citadino eléctrico chinês conquistou zero estrelas, o que desde logo o relegou para o grupo dos piores classificados no LatinoNCAP (de New Car Assessement Programme). Para este mau desempenho muito contribuiu o facto de o modelo ter sido considerado perigoso ao não desligar o sistema eléctrico de alta tensão após o impacto frontal, o que torna complicado a saída dos ocupantes ou o acesso dos serviços de assistência.

O embate lateral não favoreceu o JAC E10x, mas o desempenho não foi tão mau como no crash-test frontal

O JAC E10x falhou igualmente o desligar da bateria após um forte embate lateral, com o acumulador a continuar ligado e o circuito sob tensão. Aqui a deficiência foi ainda mais grave, uma vez que o sistema eléctrico do modelo continuava ligado, apesar do indicador informar estar desligado.

Testado na eficiência das ajudas à condução, para além do impacto frontal, lateral, traseiro e protecção dos peões em caso de atropelamento, o citadino da JAC teve 0% na defesa dos adultos instalados à frente. A protecção das crianças devidamente instaladas mereceu somente 6,34% e a dos peões 20,25%. Para se ter uma ideia do descalabro, é bom recordar que um citadino europeu de dimensões similares, como o Seat Arona, foi avaliado nos precisos campos com 83%, 83% e 66%.

O JAC E10x antes dos crash-tests

Também as ajudas electrónicas à condução e os sistemas de prevenção de acidentes não impressionaram os técnicos, que lhe atribuíram somente 6,98%. Regressando ao Arona como termo de comparação e apesar de se tratar de um modelo acessível, viu ser-lhe atribuído 70% de eficiência, 10 vezes mais do que ao JAC.