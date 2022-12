A Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Infarmed emitiram este sábado um comunicado conjunto onde esclarecem que desde 2021 a norma sobre a vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos refere casos “muito raros” de miocardites e pericardites. Isto depois de ter sido noticiado, nos últimos dias, que a DGS tinha feito uma recomendação aos profissionais de saúde para estes terem atenção aos sinais e sintomas de miocardite e pericardite nas crianças nos primeiros 14 dias após terem recebido a vacina contra a Covid-19 da Pfizer.

“O Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC), da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) – que integra peritos das Autoridades do Medicamento de todos os Estados-membros da UE/EEE, concluiu, a 9 de julho de 2021, que podem ocorrer, muito raramente, casos de miocardite e pericardite após vacinação com as vacinas Comirnaty e Spikevax”, pode ler-se no comunicado divulgado este sábado.

Mas nada disto é novidade, sublinham a DGS e o Infarmed. “Esta informação, que foi incluída no Resumo das Características do Medicamentos (RMC)/Folheto Informativo das vacinas contra a Covid-19 de mRNA, consta igualmente de todas as Normas da Direção-Geral da Saúde relativas a vacinas da marca Comirnaty e da marca Spikevax, bem como respetivos folhetos informativos, incluindo a Norma que recomenda a vacinação primária das crianças com 5 a 11 anos de idade, publicada em dezembro de 2021“.

UE regista 1007 casos de miocardites e pericardite entre crianças vacinadas

O número de casos de miocardites e pericardites notificado na União Europeia/Espaço Económico Europeu ao EudraVigilance foi de 901 casos

relativamente à vacina Comirnaty (em 16,1/milhão de vacinados), e de 106 para a Spikevax (em 34,1/milhão de vacinados), segundo o comunicado da DGS.

Não foram identificados casos de miocardite em crianças entre os 6 meses a 4/5 anos de idade, quer em contexto de ensaios clínicos, quer em contexto de uso pós-autorização em cerca de 1,4 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos”, acrescenta o comunicado.

A DGS está neste momento a recomendar a vacinação de crianças com fatores de risco.

“Os grupos elegíveis para reforço sazonal na Campanha de Vacinação contra a Covid-19 do Outono-Inverno 2022-2023, entre os quais as crianças com pelo menos uma das patologias de risco definidas na Norma 008/2022 da DGS, são definidos em função do risco para doença grave, hospitalização e morte por Covid-19 de acordo com uma estratégia de vacinação de proteção de vulneráveis”, afirma a DGS.