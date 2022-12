Morreu o vice-almirante Reis Rodrigues, ex-Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, aos 81 anos. Numa reação à notícia da morte, a ministra da Defesa destacou o papel de Reis Rodrigues no “envolvimento da sociedade civil com a Defesa Nacional”, nomeadamente como vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da Sociedade de Geografia de Lisboa.

De acordo com o Correio da Manhã, o velório realiza-se na Igreja de São Tomás de Aquino, esta segunda-feira, 19 de dezembro, a partir das 10h. O funeral está agendado para o mesmo dia, às 16h, no cemitério dos Olivais, em Lisboa.

Ex-combatente na Guerra do Ultramar — integrou o Destacamento nº 7 de Fuzileiros Especiais, na Guiné, e exerceu funções de comando em Angola, entre 1969 e 1971 —, o vice-almirante chegaria ao segundo lugar da hierarquia na Marinha, ao assumir, no final da sua carreira militar, as funções de vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, entre dezembro de 1999 e novembro de 2000.

Antes, e como destaca uma nota biográfica do Instituto Diplomático, Reis Rodrigues comandou a fragata Roberto Ivens, no âmbito da participação nacional em missões NATO, chegou a Chefe do Estado-Maior Força Naval Permanente do Atlântico (STANAVFORLANT), sendo posteriormente comandante daquela estrutura; também “chefiou a Divisão de Operações do Estado-Maior do então Comando Naval do Continente e serviu durante cinco anos no Estado-Maior da Armada, primeiro como Chefe da Divisão de Operações e mais tarde como Chefe da Divisão de Planeamento”, acrescenta a mesma nota.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda chefiou a Divisão de Operações do Estado-Maior do ex-Comando Naval do Continente e esteve cinco anos destacado no Estado-Maior da Armada, passando pelos cargos de Chefe da Divisão de Operações e de Chefe da Divisão de Planeamento. O vice-almirante Reis Rodrigues foi, ainda, comandante do quartel-general da NATO em Oeiras e comandante da EUROMARFOR — a Força Marítima Europeia, cargos em que, nas palavras da ministra da Defesa, “contribuiu para o prestígio externo da Defesa Nacional”.

Mas o seu percurso naquele ramo das Forças Armadas portuguesas fica também marcado pelos textos de opinião que publicou e pela obra literária que produziu ao longo de várias décadas, com destaque para os títulos “Nos Meandros da Política de Defesa”, “Defesa e Relações Internacionais”, e “Junho de 1998 — Bissau em Chamas”, neste caso como coautor.