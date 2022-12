A ONU distribuiu 1.530 milhões de euros de ajuda por dezenas de organizações humanitárias no Afeganistão, entre dezembro de 2021 e novembro deste ano, para fazer face à crise humanitária no país, segundo um relatório publicado na sexta-feira.

Os apoios foram distribuídos por mais de 40 organizações humanitárias, tanto independentes como integrantes da própria instituição internacional, devido à situação alarmante observada no Afeganistão, onde a crise humanitária se agrava com as baixas temperaturas do inverno.

“A maioria dos afegãos continua empobrecida, com poucas perspetivas de melhoria significativa, já que se estima que mais de 90% da população sofre de insegurança alimentar”, segundo o mais recente relatório trimestral da ONU.

No mesmo relatório, o secretário-geral da ONU, António Guterres, informou que a missão das Nações Unidas no país, a UNAMA (na sigla em inglês), continua a receber “denúncias credíveis de violações dos direitos humanos” e de uma campanha de perseguição contra ex-funcionários do Governo, apesar da amnistia geral decretada pelos talibãs quando estes tomaram o poder, em agosto de 2021.

“Os direitos e as liberdades fundamentais dos afegãos continuam com graves restrições, especialmente das mulheres e das meninas, que enfrentam restrições persistentes ao seu direito à educação, à participação na vida pública e ao acesso aos serviços”, acrescentou o representante no mesmo relatório.

No documento, Guterres questiona as iniciativas económicas dos talibãs e sublinha que as perspetivas económicas globais “continuam a ser motivo de grande preocupação”, especialmente antes do inverno, quando as necessidades humanitárias se multiplicarão.

Os fundos de ajuda foram transferidos diretamente para 19 agências, fundos ou programas das Nações Unidas, o Banco Mundial e 30 organizações não-governamentais (ONG) internacionais através do Banco Internacional do Afeganistão, segundo o relatório.

“A entrega de numerário contribuiu para estabilizar a moeda afegã e serviu de estímulo económico” ao país, explicou ainda Guterres, antes de frisar que em nenhum momento a ONU apoiou diretamente os talibãs, que qualifica apenas como “a administração ‘de facto'” no Afeganistão.