A Tesla apostou numa solução que lhe permite construir os seus veículos mais depressa, sendo que nisto de fabricar automóveis, tempo é dinheiro. Simultaneamente, reduzir o número de peças necessárias à criação de uma plataforma torna-a mais robusta e com tolerâncias mais apertadas. Tudo isto porque a Tesla foi o primeiro construtor a apostar na Giga Press dos italianos da IDRA, e depois de construir a plataforma do Model Y com apenas três peças, pretende gerar a base do Cybertruck com somente duas.

O CEO da Tesla, Elon Musk, já tinha levantado a ponta do véu, avançando que pretendia que a sua pick-up eléctrica fosse montada sobre uma plataforma produzida com apenas duas peças, o que não deixa de ser surpreendente, uma vez que o modelo em causa anuncia 5,89 m de comprimento e 3,81 m de distância entre eixos, valores muito superiores aos do Model Y (4,75 m e 2,89 m), que tem a sua base feita em três peças, apesar de ter menos 1,14 m de bitola e possuir menos 92 cm de distância entre eixos.

Para se ter uma ideia, quando a Tesla apresentou o Model Y com uma plataforma com esta nova tecnologia da IDRA, alegou conseguir construir toda a frente do SUV com apenas uma peça, quando anteriormente necessitava de 72, que depois tinham de ser soldadas entre si. O mesmo acontecia com toda a zona traseira e até a zona central, o que levou o anterior CEO da Volkswagen a admitir que a Tesla conseguia fabricar um Model Y em 10 horas, enquanto a VW necessitava de 30 horas para montar um ID.4.

A Cybertruck será fabricada exclusivamente no Texas, com a Musk a afirmar logo de início que o modelo possuiria um exosqueleto, ou seja, a carroçaria fará parte do chassi, ela que é construída em aço inox. Na foto divulgada pela youtuber Kim Java parece existir uma parte central num material distinto, potencialmente inox, para depois na traseira surgir o que parece ser uma segunda parte em “die casting”, uma espécie de fundição injectada que permite construir peças muitas grandes com apenas uma “pancada”.