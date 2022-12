A Proteção Civil dos Açores registou sete ocorrências de pequena gravidade, durante a madrugada deste sábado, devido a chuva e vento forte, nas ilhas Terceira e São Miguel, revelou fonte oficial.

“Registámos sete ocorrências, duas na ilha Terceira, no concelho da Praia da Vitória, e cinco na ilha de São Miguel, três em Ponta Delgada e duas na Ribeira Grande”, avançou, em declarações à Lusa, fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Entre as ocorrências, que não provocaram feridos ou estragos de maior dimensão, destacam-se uma derrocada que obstruiu parcialmente a via e a queda de uma árvore, que impedia a circulação, mas já foi removida da estrada.

A Proteção Civil relatou ainda a queda de um cartaz, um cabo em risco sobre a via, detritos nas estradas e tampas de esgoto soltas.

As ocorrências obrigaram à intervenção de bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e direção regional das Obras Públicas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo, devido às previsões de chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada, vento e agitação marítima, entre sexta-feira e domingo.

Nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) vigora ainda um aviso relativo a vento até às 15:00 de hoje (16:00 em Lisboa) e um relativo a agitação marítima até às 06:00 de domingo.

No Grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) o aviso amarelo relativo ao vento estende-se até às 06:00 de domingo, enquanto o relativo à agitação marítima é válido entre as 12:00 de hoje e 09:00 de domingo.

Quanto às ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima entre as 18:00 de hoje e as 09:00 de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.