A crise, provocada pela falta de chips e excesso de guerra, parece assustar cada vez menos os condutores alemães, que voltaram a adquirir como nos velhos tempos. Aquele que é o maior mercado europeu para tudo e mais alguma coisa, a começar por automóveis, transaccionou em Novembro 260.512 unidades, o que representa um incremento de 31% face ao período homólogo do ano anterior e o valor mais elevado nos últimos 17 meses.

Se a procura por novos veículos aumentou 31%, a vontade de comprar um modelo capaz de circular em modo exclusivamente eléctrico, equipado com uma bateria recarregável (o que inclui os 100% eléctricos, ou EV, e os híbridos plug-in, ou PHEV), representou a venda de 102.561 unidades, ou seja, um aumento de 50% face a 2021. A percentagem do mercado conquistado por este tipo de veículos foi no mês passado de 39,4%, um ligeiro aumento face aos 34,4% registados em Novembro de 2021.

O crescimento dos EV foi evidente, com uma subida de 44%, apenas ultrapassada pelos PHEV, cujo volume de vendas disparou 60%. Quem liderou a venda de veículos 100% eléctricos em Novembro foi a Tesla, com 10.819 unidades, contando apenas com dois modelos, o 3 e o Y, uma vez que os novos Model S e X ainda não estão disponíveis nos mercados europeus. Os modelos da Volkswagen foram os segundos mais vendidos, com 8648 unidades. Pode ver na tabela abaixo o ranking dos EV em Novembro, no mercado alemão.

Se pensarmos nos primeiros 11 meses do ano, mais uma vez a considerar exclusivamente os veículos eléctricos, sejam alimentados por bateria ou por fuel cells a hidrogénio, a Tesla volta a liderar com 52.462 unidades. A Volkswagen é a segunda do ranking, com 46.403 veículos. Pode consultar em baixo a tabela completa das vendas de EV entre Janeiro e Novembro de 2022.

A lista dos modelos mais vendidos nos primeiros 11 meses de 2022 é liderada igualmente pela Tesla e duplamente, pois exibem o emblema da marca norte-americana os 1º e 2º classificados, respectivamente o Model Y (28.044 unidades) e o Model 3 (24.275). A curiosidade vem do 3º modelo mais popular, bem como alguns dos seguintes, o que pode ver em baixo.

Curiosamente, a Alemanha é também o maior mercado europeu para veículos equipados com mecânicas PHEV, que irão em breve perder as ajudas comerciais (o que os vai condenar em termos de vendas) por os seus utilizadores, especialmente os condutores de veículos maiores e mais caros adquiridos pelas empresas, não as utilizarem como é pressuposto. Isto é, não carregarem sempre que possível as baterias, o que leva os PHEV a não beneficiar o ambiente nem a carteira dos seus utilizadores, como era suposto. Nos primeiros 11 meses do ano, são a Mercedes e a BMW as marcas que mais dependem deste tipo de tecnologia para cumprir os limites de emissões de CO 2 e que, por isso mesmo, lideram o ranking dos PHEV. As marcas igualmente germânicas do Grupo Volkswagen, por já possuírem uma oferta considerável de veículos EV, necessitam de menos PHEV, como pode conferir na tabela.