A Rússia lançou uma nova vaga de bombardeamentos sobre o território ucraniano esta sexta-feira, disparando 76 mísseis contra alvos em várias regiões do país, incluindo a capital, Kiev, e na segunda maior cidade, Kharkiv. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antecipa que as forças de Moscovo ainda têm mísseis suficientes para vários ataques pesados no país.

No habitual discurso, Zelensky afirmou que os ataques aéreos desta sexta-feira atingiram alvos civis e infraestruturas energéticas. Em Kryvy Rih, a sua terra natal, um bombardeamento a um prédio residencial provocou três mortos e pelo menos 13 feridos, entre os quais crianças. Já o sistema energético perdeu mais de 50% da sua capacidade durante o dia, relata a Ukrenergo, empresa ucraniana de eletricidade.

Provavelmente, como resultado desta guerra, a palavra ‘terror’ para a maior parte das pessoas do mundo será associada primariamente com tais ações da Rússia”, disse Zelensky.

⚡️Casualty figures from Russian strike in Dnipropetrovsk Oblast rise to 3 killed, 13 injured. pic.twitter.com/c83i1NtKOQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 16, 2022

“Independentemente do que os amantes de mísseis de Moscovo esperam, isto não vai mudar o balanço de poder nesta guerra”, afirmou, garantindo que o povo ucraniano tem “determinação” para dar resposta a estes golpes.

A Força Aérea disse ter abatido esta sexta-feira a maior parte dos mísseis russos do novo “ataque em massa”, intercetando 60 dos 76 projéteis, a maior parte mísseis cruzeiro.