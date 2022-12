O troféu de campeão do Mundo, a Taça Jules Rimet, chegou ao estádio Lusail momentos antes da cerimónia de encerramento do torneio do Qatar. Quem o transportou foi um velho conhecido do futebol português, mais especificamente do FC Porto: o guarda-redes Iker Casillas.

O internacional espanhol é um dos cinco campeões do Mundo que passou pelo futebol português, juntamente com Polga, Capdevilla, Rami e Draxler. Iker Casillas foi o capitão de equipa da seleção espanhola que ganhou o Mundial da África do Sul em 2010, tendo sido eleito o melhor guarda-redes da competição. Sofreu apenas dois golos durante o torneio.

Produto da formação do Real Madrid, estreou-se em 1999/00 na baliza merengue para não mais largar o lugar – e disputou 725 jogos com a camisola branca vestida. Na bagagem, trazia um longa lista de 17 troféus: cinco campeonatos, duas Taças do Rei, quatro Supertaças, três Ligas dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes e duas Supertaças Europeias.

No FC Porto (chegou em 2015), em quatro temporadas, foi quase sempre titular. A exceção foram quatro meses durante a época de 2017/18, em que a aposta foi José Sá. Nos 156 realizados pelos “azuis e brancos”, conquistou um campeonato e uma Supertaça.

O fim da carreia chegou prematuro e foi ditado por um problema de saúde. Sofreu um enfarte de miocárdio a 1 de maio de 2019 e anunciou que pendurava as luvas em agosto de 2020.