França começou a perder cedo e só perto dos 80 minutos começou a dar luta à Argentina, com dois golos em poucos minutos que “empurraram” o jogo para o prolongamento. No fim dos 30 minutos extra, com a Argentina a vencer, uma grande penalidade marcada por Mbappé voltou a encher os franceses de esperança e o jogo acabou por ser decidido nos penáltis. A França acabou por perder o jogo e ficar com o segundo lugar deste mundial de futebol em que a Argentina saiu vencedora. O avançado francês não só fez um hat-trick como foi o melhor marcador do torneio. Contudo nada pode esconder a desilusão no rosto dos jogadores. O Presidente Emmanuel Macron esteve a assistir ao jogo e no final desceu ao relvado para dar uma palavra de apoio aos jogadores e para depois se juntar à cerimónia de entrega de medalhas no palco.

