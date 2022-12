“É um dos maiores jogadores de todos os tempos, tanto na Europa como no mundo.” O elogio (feito em 2021) é do selecionador francês, Didier Deschamps. O “alvo” aquele que para muitos está a ser o melhor jogador dos “bleus” no Qatar: Antoine Griezmann. Isto apesar de todos as atenções estarem centrados na mega estrela da seleção e do PSG, Kylian Mbappé.

O jogador do Atlético de Madrid tem funcionado como um joker na seleção de França e é um elemento absolutamente fundamental na caminhada da equipa de Deschamps até à final deste domingo, frente à Argentina. Mesmo que as estatísticas possam dar a entender o contrário.

Trinco-médio-avançado: “Griezmannkante” faz tudo

No Qatar, o papel de Griezmann está longe de ser idêntico ao que desempenhou, por exemplo, no Mundial de 2018 que os franceses conquistaram. Na Rússia, o avançado marcou quatro golos – três deles já na fase do “mata-mata”, altura em que também fez duas assistências. Este ano, o jogador do Atlético de Madrid tem três assistências e nenhum golo. Mas tem outros dados que demonstram que se tornou um jogador omnipresente, cujo trabalho começa a trinco, envolve ser médio e termina na frente de ataque.

